Custom Truck One Source Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Custom Truck One Source-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 6,37 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 6,19 USD lag, was einem Abstand von -2,83 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,93 USD, was einer Differenz von +4,38 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Einschätzung der Analysten zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine neuen Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 9 USD, was einer potenziellen Steigerung von 45,4 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Custom Truck One Source-Aktie zeigt sich, dass es eine schwache Aktivität im Netz gab, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ein Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen ähnlichen Wert von 47,62, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Custom Truck One Source-Aktie gemäß der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, dem Sentiment und dem RSI eine neutrale bis negative Bewertung erhält.