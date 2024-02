Custom Truck One Source Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Custom Truck One Source":

Die Anlegerstimmung gegenüber Custom Truck One Source war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Obwohl keine positiven oder negativen Themen dominierten, waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Custom Truck One Source daher eine neutrale Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Custom Truck One Source derzeit bei 33,66 liegt, was weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 30 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Demnach wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Diskussion über Custom Truck One Source in den sozialen Medien. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie im Vergleich zu normalen Zeiten unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Custom Truck One Source-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert von 6,38 USD deutlich über dem letzten Schlusskurs von 7 USD liegt, was einer Abweichung von +9,72 Prozent entspricht. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage wird die Aktie daher als gut bewertet.

Insgesamt erhält Custom Truck One Source daher eine neutrale bis positive Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.