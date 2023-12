Custom Truck One Source Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Custom Truck One Source":

Die langfristige Meinung von Analysten zur Aktie von Custom Truck One Source wird insgesamt als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 3 Bewertungen waren 3 Gut und 0 Neutral. Es sind keine aktuellen Updates von Analysten verfügbar. Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 9 USD, was einer potenziellen Performance von 41,29 Prozent entspricht, da derzeit ein Preis von 6,37 USD vorliegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Custom Truck One Source derzeit als "Neutral" bewertet, da der GD200 bei 6,4 USD liegt, während der Kurs der Aktie (6,37 USD) um -0,47 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 5,81 USD, was einer Abweichung von +9,64 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 30,77 Punkten, was darauf hinweist, dass Custom Truck One Source weder überkauft noch -verkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Custom Truck One Source-Aktie in diesem Abschnitt als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.