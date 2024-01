Custom Truck One Source Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Custom Truck One Source":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Die RSI-Analyse für Custom Truck One Source zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 62,34 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,29 Punkten und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich für Custom Truck One Source damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 6,38 USD, während der aktuelle Kurs bei 6,18 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,13 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,85 USD, was einem Abstand von +5,64 Prozent entspricht und daher zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung für Custom Truck One Source basiert auf insgesamt 3 Bewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft werden. Die Kursprognose von 9 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 45,63 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Custom Truck One Source von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.