Custodian Reit Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge erleben, während überverkaufte Titel möglicherweise Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Custodian Property Income Reit PLC herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 82,41 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 44,83, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen über Custodian Property Income Reit PLC in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Meinungen geäußert wurden, während neutrale Themen überwogen. Basierend auf diesen Informationen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Custodian Property Income Reit PLC festgestellt. Obwohl die Diskussion über das Unternehmen zugenommen hat, wurde eine negative Tendenz in den sozialen Medien registriert. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz rund um das Unternehmen daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Custodian Property Income Reit PLC derzeit eine Abweichung von -14 Prozent aufweist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -2,27 Prozent und wird daher als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Custodian Property Income Reit PLC somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.