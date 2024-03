Custodian Reit Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen zugunsten positiver Themen in Bezug auf das Unternehmen Custodian Property Income Reit PLC verändert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, zeigt für die Custodian Property Income Reit PLC einen Wert von 28 an. Dies deutet darauf hin, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45. Dies wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation angesehen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Custodian Property Income Reit PLC-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 83,08 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 73,8 GBP weicht somit um -11,17 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 75,49 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nah am gleitenden Durchschnitt (-2,24 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie in diesem Bereich.

Die Analyse zeigt, dass trotz der starken positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation die Stimmung für Custodian Property Income Reit PLC in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt hat. Daher erhält die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Custodian Property Income Reit PLC in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.