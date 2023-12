Custodian Reit Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI der Custodian Property Income Reit PLC liegt bei 29,47, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 48,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Custodian Property Income Reit PLC-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 87,02 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 88,9 GBP liegt, was einer Abweichung von +2,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 86,62 GBP nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Custodian Property Income Reit PLC eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Custodian Property Income Reit PLC eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Custodian Property Income Reit PLC daher auch auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.