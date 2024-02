Custodian Reit Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell weist die Custodian Property Income Reit PLC einen RSI-Wert von 90 auf, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 81, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Custodian Property Income Reit PLC zu. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt indes kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht ist die Custodian Property Income Reit PLC mit einem Kurs von 66,6 GBP derzeit -20,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einstufung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -28,19 Prozent liegt. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit keinen wesentlichen Richtungsausschlägen in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Custodian Property Income Reit PLC unterhalten. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.