Custodian Reit Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Custodian Property Income Reit PLC wird derzeit mit einem Wert von 39,42 angegeben, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn wir den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamtbewertung des RSI lautet daher ebenfalls "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine überwiegend positive Richtung. In Bezug auf die Custodian Property Income Reit PLC wurden in den letzten ein bis zwei Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert. Basierend auf diesen Informationen wird die Aktie von der Redaktion positiv bewertet.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Custodian Property Income Reit PLC von 87,6 GBP als "Neutral" eingestuft. Der Kurs liegt 0,68 Prozent über dem GD200 (87,01 GBP) und 1,11 Prozent über dem GD50 (86,64 GBP). Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Custodian Property Income Reit PLC in den letzten Wochen kaum verändert hat. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.