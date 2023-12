Cushman, Wakefield Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Cushman & Wakefield":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cushman & Wakefield-Aktie beträgt derzeit 31, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine überverkaufte Situation bei Cushman & Wakefield an, weshalb das Wertpapier mit einem "Gut"-Rating eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cushman & Wakefield insgesamt 2 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 17 USD für das Wertpapier ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotential von 54,97 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Stimmung zu Cushman & Wakefield auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Nutzern aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Cushman & Wakefield-Aktie mit +24,8 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 8,46 USD auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +29,67 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cushman & Wakefield-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.