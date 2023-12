Cushman, Wakefield Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Cushman & Wakefield":

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Cushman & Wakefield eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was insgesamt zu einer guten Bewertung führte.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 für Cushman & Wakefield aktuell bei 19,33 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark, zeigt aber ebenfalls eine Überverkauftheit an. Insgesamt erhält das Wertpapier eine gute Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Dies führt zu einer guten Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Analysten bewerten die Cushman & Wakefield-Aktie aktuell ebenfalls positiv, mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 17 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 60,38 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen eine gute Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.