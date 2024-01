Cushman, Wakefield Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Cushman & Wakefield haben sich in den letzten vier Wochen verändert. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt positiven, aber nicht herausragenden Bewertung führt.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cushman & Wakefield-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,78 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,14 USD liegt also deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie positiv bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Cushman & Wakefield in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cushman & Wakefield-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Cushman & Wakefield-Aktie über verschiedene Analysemethoden hinweg eine insgesamt positive Bewertung.