Curves Holdings Co Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, was auch Auswirkungen auf die Aktienbewertung haben kann. Laut Curves haben wir eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Curves in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Curves liegt bei 63,24, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 58,06, was zu einer ähnlichen Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild mit einem Rating "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 726,44 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 619 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 652,64 JPY, während der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Curves auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.