Curves Holdings Co Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Curves in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Curves wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -9,4 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 719,62 JPY mit dem aktuellen Kurs von 652 JPY vergleicht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 641,78 JPY, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,59 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage wurde festgestellt, dass die Curves-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Für den 25-Tage-RSI liegt die Bewertung auf "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Curves-Aktie gemäß der Analyse eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI und ein "Neutral"-Rating in den anderen Bereichen.