Curtiss-Wright Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Curtiss-Wright-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, wobei 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 207,5 USD, was einem Abwärtspotential von -4,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Analyse.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Curtiss-Wright-Aktie war laut unserer Analysten überwiegend negativ, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen in den sozialen Medien überwiegen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) wird die Curtiss-Wright-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,83 liegt, während das Branchen-KGV bei 31,38 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In technischer Hinsicht wird der aktuelle Kurs der Curtiss-Wright-Aktie als positiv bewertet, da er sich um +13,15 Prozent vom GD200 (192,42 USD) entfernt befindet. Der GD50 liegt bei 212,99 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.