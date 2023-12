Curtiss-Wright Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Curtiss-Wright als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Curtiss-Wright-Aktie beträgt 27,67, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 35,06 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Index.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 3-mal das Rating "Gut", 0-mal das Rating "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für die Curtiss-Wright-Aktie vergeben. Dies führt langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut". Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Curtiss-Wright, und in Bezug auf den aktuellen Kurs von 222,48 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -6,73 Prozent, die zu einem mittleren Kursziel von 207,5 USD führen. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Neutral" führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien um Curtiss-Wright zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt und eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Curtiss-Wright in Bezug auf die Anlegerstimmung.