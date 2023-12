Curro Hol Aktie: Was könnte passieren?

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,57 liegt die Aktie von Curro unter dem Branchendurchschnitt von 58,33 in der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Curro geführt, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Curro aktuell auf 0,45 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,505 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,22 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,5 EUR, was die Aktie mit einem Abstand von +1 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis der technischen Analyse die Gesamtnote "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI liegt der Wert der Curro aktuell bei 58,06 und zeigt weder überkauft noch -verkauft an, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".