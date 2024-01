Curro Hol Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die fundamentale Analyse für die Aktie von Curro zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,01 liegt. Dies ist deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 59,22, was einer Unterbewertung von 71 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Indikator wird der Titel daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Curro in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich bei Curro eine negative Differenz von -3,56 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Curro-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Betrachtung des RSI über die letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Curro.