Curro Hol Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Curro bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,57 Euro für jeden Euro Gewinn von Curro zahlt. Dies ist 71 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Diversifizierte Verbraucherdienste", der derzeit bei 57 liegt. Basierend auf dem KGV wird der Titel daher als unterbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Curro beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 43,47, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse errechnet sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Curro-Aktie ein Durchschnitt von 0,45 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,545 EUR, was einem Unterschied von +21,11 Prozent entspricht. Hierdurch wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,51 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+6,86 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Curro-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Curro derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,55 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche.