Current Water Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne möglich machen. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Current Water heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Current Water weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch auf 25-Tage-Basis ist Current Water weder überkauft noch überverkauft (Wert: 40), was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Current Water-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Current Water veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Wasserversorgung) erscheint Current Water unserer Meinung nach überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 48,48, was einem Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,74 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Current Water im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,5 Prozent erzielt, was 3,14 Prozent unter dem Durchschnitt (-9,36 Prozent) im Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt -9,36 Prozent, und Current Water liegt aktuell 3,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.