Current Water Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -12,5 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Versorgungssektor liegt der Wert von Current Water um 3,52 Prozent unter dem Durchschnitt von -8,98 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Wasserversorgungsbranche beträgt ebenfalls -8,98 Prozent, und Current Water liegt aktuell 3,52 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Trendindikatoren darauf hinweisen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, ist hierbei aussagekräftig. Für Current Water beträgt der 200-Tages-Durchschnitt 0,03 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,035 CAD liegt, was einer Abweichung von +16,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,03 CAD weist mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +16,67 Prozent auf. Somit erhält Current Water insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Current Water in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Current Water mit 48,48 eine Bewertung auf, die um 53 Prozent höher liegt als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Wasserversorgungsbranche (31,78). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

