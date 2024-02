Current Water Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Aktie von Current Water schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Wasserversorgung. Der Unterschied beträgt 5,41 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,41 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Reaktionen auf Current Water in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Current Water in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Current Water-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,03 CAD) weicht somit um 0 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,04 CAD), liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-25 Prozent). Daher erhält die Current Water-Aktie in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Current Water damit 4,54 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,96 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt -7,96 Prozent, und Current Water liegt aktuell 4,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.