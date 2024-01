Current Water Aktie: Aus und vorbei!

Die Aktie von Current Water wird derzeit als überbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Wasserversorgung eingestuft. Dies liegt an einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 48,48, was einem Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,78 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Auch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Current Water schlechter ab als der Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent, da sie momentan bei 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance liegt Current Water im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" mit einer Rendite von -12,5 Prozent mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Wasserversorgung"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,85 Prozent, was Current Water mit einer Rendite von 3,65 Prozent ebenfalls schlechter abschneiden lässt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Current Water überwiegend positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen vor allem positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Current Water auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.