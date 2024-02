Currency Exchange Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "FCC":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass eine Aktie preisgünstig erscheint, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Die Currency Exchange hat derzeit ein KGV von 11,79, was 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt das durchschnittliche KGV 61, wodurch die Aktie als "günstig" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Currency Exchange bei 17,09 USD, während der aktuelle Kurs bei 17,8 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 17,57 USD, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Currency Exchange eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" und weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment darstellt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Currency Exchange in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.