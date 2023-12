Curo im Check!

Die Curo-Aktie befindet sich derzeit in einer technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 1,24 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie 0,8 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -35,48 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 der letzten 50 Tage 0,76 USD, was einer positiven Differenz von +5,26 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert. Daher wird sowohl das Sentiment als auch der Buzz als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung der Curo-Aktie als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -77,46 Prozent erzielt, was 89,22 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Bereich "Verbraucherfinanzierung" liegt die Rendite sogar 96,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Curo-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 47,16 Punkten, was auf ein neutrales Rating für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,98, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Curo-Aktie daher auch in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.