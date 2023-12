Curo Aktie: Das ist ein Hammer

Die Curo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,25 USD verzeichnet, was eine Abweichung von -41,12 Prozent vom letzten Schlusskurs von 0,736 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,76 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-3,16 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Curo-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche hat die Curo-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -93,84 Prozent verzeichnet, da sie um -76,25 Prozent gefallen ist, während andere Aktien in dieser Branche im Durchschnitt um 17,59 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,98 Prozent erzielt hat, liegt die Curo-Aktie mit einer Underperformance von 87,23 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Curo als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 25,64 insgesamt 55 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Verbraucherfinanzierung", der 56,81 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Curo beträgt 76,11 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Dahingegen liegt der 25-Tage-RSI bei 51,79, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Curo-Aktie abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für diesen Punkt der Analyse.