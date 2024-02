Curo Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt der Aktienkurs von Curo um mehr als 96 Prozent darunter, mit einer Rendite von -92,78 Prozent. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,85 Prozent, wobei Curo mit 98,63 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Curo-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Curo eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und vier negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Curo daher eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Curo liegt bei 73,13, was als überkauft betrachtet wird, und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 70, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Curo daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".