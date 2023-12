Curo Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Aktie von Curo wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 25,64 liegt sie insgesamt 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Verbraucherfinanzierung", der bei 56,81 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Curo eine Performance von -76,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche durchschnittlich um 17,59 Prozent gestiegen, was auf eine Underperformance von -93,84 Prozent im Branchenvergleich für Curo hindeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,98 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Curo 87,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Curo zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Allerdings wurde über Curo deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Curo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,25 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,736 USD weicht somit um -41,12 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht"-Bewertung gilt. Wenn wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der letzte Schlusskurs von 0,76 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt um -3,16 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Curo-Aktie aufgrund der fundamentalen Analyse ein "Gut"-Rating, während die Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating führt. Das Sentiment und die steigende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien führen zu einer insgesamt positiven Bewertung, während die technische Analyse zu einem neutralen bis schlechten Rating führt.

