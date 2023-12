Curo Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Finanzierungsgesellschaft Curo schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einem Unterschied von 5,78 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,78 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Curo aktuell bei 1,3 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,79 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Differenz von -39,23 Prozent zum GD200 und zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,79 USD, was zu einem Abstand von 0 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Curo diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor erzielte Curo im vergangenen Jahr eine Rendite von -76,25 Prozent, was 83,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt 11,75 Prozent, wobei Curo aktuell 88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht".