Curo Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Curo in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen rückläufigen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Die geringe Diskussion und die abnehmende Aufmerksamkeit deuten darauf hin, dass Curo derzeit wenig im Fokus der Anleger steht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor verzeichnet Curo eine Rendite von -77,46 Prozent, was mehr als 89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch innerhalb der "Verbraucherfinanzierung"-Branche ist die Performance mit einer Rendite von 97,82 Prozent deutlich unterdurchschnittlich. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird Curo im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Verbraucherfinanzierung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 25,64, was einen Abstand von 54 Prozent zum Branchen-KGV von 56,34 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Curo-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 47, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 45,98, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Curo.