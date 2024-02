Curis Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Curis liegt bei 53,76, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,22, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird der Gesamteindruck also als "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Curis einmal die Einschätzung "Gut" und kein einziges Mal "Neutral" oder "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Curis vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 10,27 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 153,16 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 26 USD festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Die Dividendenrendite von Curis beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Curis eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Analysten.

In den letzten zwei Wochen wurde Curis von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.