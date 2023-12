Curis Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Curis wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI für Curis liegt bei 47,77, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,86 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Curis veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt, da sich der Markt weder stark mit positiven noch negativen Themen befasst hat.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Curis-Aktie am letzten Handelstag bei 11,06 USD lag, was einem Unterschied von +357,02 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage (2,42 USD) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 7,18 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Curis also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.