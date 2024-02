CuriosityStream Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Sentiment und Buzz rund um Aktien ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Curiositystream auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Gut"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Curiositystream weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem "Neutral"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Curiositystream bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Curiositystream. Es gab insgesamt vier positive und zwei negative Tage. An acht Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Curiositystream daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Curiositystream von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Curiositystream-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Curiositystream vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 3 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 500 Prozent erzielen, da sie derzeit 0,5 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Curiositystream-Aktie hat einen Wert von 84. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 wird mit "Neutral" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Curiositystream.

