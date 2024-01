CuriosityStream Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Im Laufe der letzten zwölf Monate erhielt Curiositystream insgesamt 2 Analystenbewertungen, die das Wertpapier im Durchschnitt als "Gut" einstufen. Diese Einschätzung setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen.

Die Kursprognose beträgt 3 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 457,62 Prozent vom letzten Schlusskurs von 0,538 USD bedeutet. Daher wird das Wertpapier von den Analysten als "Gut" empfohlen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Curiositystream aktuell bei 57,14 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ein Wert von 74, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Insgesamt resultiert daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, an denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu fünf Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Curiositystream diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Curiositystream derzeit bei 0,84 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,538 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -35,95 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,59 USD, was zu einem Abstand von -8,81 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.