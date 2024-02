CuriosityStream Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Curiositystream liegt bei 60, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50,75 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen beeinflusst werden. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den vergangenen Tagen aufgegriffen wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie von Curiositystream als "Gut". Von insgesamt 18 Analystenurteilen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 3 USD, was einer positiven Einschätzung entspricht.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Curiositystream aktuell bei 0,75 USD verzeichnet, was zu einer negativen Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 0,505 USD liegt. Dies entspricht einem Abstand von -32,67 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie negativ bewertet, da der GD50 derzeit bei 0,54 USD liegt, was einer Differenz von -6,48 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher auch auf Basis der technischen Analyse die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

