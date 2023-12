CuriosityStream Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt positiv über das Unternehmen Curiositystream diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für die Curiositystream-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Curiositystream vor. Die durchschnittliche Kursziel-Prognose der Analysten beträgt 3 USD, was einem Aufwärtspotential von 445,45 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,55 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Curiositystream derzeit als "Schlecht" eingestuft werden kann. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,87 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,55 USD liegt, was einer Abweichung von -36,78 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,6 USD, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Curiositystream-Aktie liegt bei 61, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 52,09 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie basierend auf dem RSI.