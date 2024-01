CuriosityStream Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI) oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI von Curiositystream liegt bei 77,65, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 74,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating "Schlecht" versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Curiositystream bei 0,82 USD verläuft. Da der Aktienkurs bei 0,51 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -37,8 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,59 USD schneidet die Aktie mit einer Differenz von -13,56 Prozent schlecht ab. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Curiositystream in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb Curiositystream eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Curiositystream. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.