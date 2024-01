CuriosityStream Aktie: Bitte nicht vergessen!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend negativ, wenn es um das Unternehmen Curiositystream ging. Die Anleger diskutierten vor allem über negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führte.

Die Analystenbewertung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorlagen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Bewertungen vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 3 USD, was auf eine mögliche Steigerung von 445,45 Prozent hindeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen in einem Zeitraum von 7 und 25 Tagen.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".