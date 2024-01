CuriosityStream Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den letzten zwei Wochen wurde Curiositystream in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die trendfolgenden Indikatoren auf eine schlechte Bewertung hinweisen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs der Curiositystream-Aktie, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild: Während die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, erfuhr das Unternehmen gleichzeitig eine erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer schlechten Bewertung führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 zeigen Werte, die als Indikator für eine überkaufte Situation gelten.

Insgesamt ergibt sich also aus der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz eine negative Gesamtbewertung für die Curiositystream-Aktie.