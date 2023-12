Cure Pharmaceutical Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei 6 Tage von positiven Themen dominiert wurden und an 4 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Avenir Wellness diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Avenir Wellness beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 % im Bereich "Arzneimittel". Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für Avenir Wellness liegt bei 60, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 52,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In den letzten vier Wochen konnte bei Avenir Wellness eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, weshalb Avenir Wellness in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.