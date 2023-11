Cure Pharmaceutical Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die technische Analyse der Avenir Wellness-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,11 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,06 USD liegt, was einer Abweichung von -45,45 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -14,29 Prozent darunter. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die charttechnische Entwicklung ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Avenir Wellness im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,52 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avenir Wellness-Aktie beträgt 61,36 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 53,79 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Avenir Wellness-Aktie war überwiegend negativ. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Basierend auf diesen Faktoren wird die Avenir Wellness-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.