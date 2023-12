Cure Pharmaceutical Aktie: Finger weg?

Die Aktionäre von Avenir Wellness sollten sich auf eine niedrigere Dividendenrendite einstellen, die 2,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens. In technischer Hinsicht ist die aktuelle Situation der Avenir Wellness-Aktie ebenfalls als "Schlecht" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt eine Abweichung von -16,36 Prozent, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Der RSI liegt bei 26,23 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 hingegen weist auf eine neutrale Marktlage hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

