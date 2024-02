CureVac, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Curevac-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 61. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 65,69 ebenfalls neutral und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Curevac. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Curevac verläuft derzeit bei 6,67 EUR. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,19 EUR, was einem Abstand von -52,17 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der Wert ebenfalls bei -19,44 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich für Curevac in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Es wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen gemessen, weshalb die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.