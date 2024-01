CureVac: Was für ein Absturz!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

CureVac hat am Mittwoch einen immensen Absturz hinnehmen müssen. Den 4,79 % Minus am Dienstag folgten nun mehr als -3,6 % Minus am Mittwoch. Die Notierungen waren zudem am Montag zum Auftakt der neuen Woche bereits mit dem Abschlag von ca. -3,1 % in die neue Sitzungswoche gestartet. Das ist vielleicht überraschend. Denn jüngst hat CureVac mit seinem Kooperationspartner GSK eine Studie zur "späten Phase" mit einem eigenen Covid-Impfstoff einleiten wollen.