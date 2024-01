CureVac: Na also!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Kursgewinne bei Curevac sind in Deutschland nach einer langen Phase der Unruhe rund um das Unternehmen wieder möglich. Die Notierungen kletterten immerhin am Montag um ca. 1,5%. Ein gutes Zeichen, so die Wahrnehmung in einigen Kommentaren, wenngleich das Unternehmen allein in einer Woche mehr als -11 % nachgab. Die Wahrheit lautet: Der Titel ist derzeit dennoch auf dem Weg nach unten. Seit Jahresanfang ging es um mehr als -24 % nach unten.