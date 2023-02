CureVac: Millionen neue Aktien für 9,25 US$ je Anteil

Die CureVac-Aktie (WKN: A2P71U) ist gestern nach der Bekanntgabe einer Kapitalmaßnahme um -11% auf 9,38 US$ abgestürzt. Inzwischen steht fest: Millionen neue Aktien kommen, exakt wie gestern von uns in diesem Artikel aufgezeigt, zu einem Ausgabepreis von 9,25 US$ und damit deutlich unter 10 US$ auf den Markt. Wie ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.