CureVac Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Anleger-Stimmung bei Curevac in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Meinungen und Äußerungen der vergangenen zwei Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurde. Trotzdem standen in den Diskussionen der letzten Tage hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein technischer Indikator, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Curevac-Aktie steht aktuell bei 74, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass Curevac auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt Curevac interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat deutlich abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung erfahren, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Curevac-Aktie mit einem Kurs von 2,795 EUR inzwischen -12,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -52,3 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung für die Curevac-Aktie.

