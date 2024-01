CureVac Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel zeigt an, dass kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten sind, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Curevac heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 25,96 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt im Vergleich dazu eine weniger starke Schwankung. Hier ist Curevac auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Curevac-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Curevac beläuft sich mittlerweile auf 7,08 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,99 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -43,64 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 4,79 EUR, was einer Distanz von -16,7 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird somit die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Die Stimmung rund um die Aktienkurse kann sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen lassen. Unsere Analysten haben auf sozialen Plattformen positive Kommentare und Befunde zu Curevac gemessen, was zu einer positiven Einstufung führt. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen, was der Aktie die Einstufung "Gut" in dieser Betrachtung einbringt.

Curevac lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei hat die Aktie eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Curevac in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".