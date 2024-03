CureVac-Aktie: Das sollte nicht passieren!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

CureVac ist in einer aktuell nicht besonders vielversprechenden Phase: Am Freitag verlor der Titel satte -0,8 % und ist in einer Woche um gleich -4 % nach unten abgerutscht. Die Notierungen befinden sich zweifellos im Abwärtstrend. Denn seit Jahresanfang sind gut -22 % auf den Kurstafeln zu sehen. Nun wird es allerdings darauf ankommen, ob sich schnell genug neue Meldungen zum Corona-Impfstoff produzieren lassen.

Wo bleibt die Kooperationsmeldung?

Zum Hintergrund: CureVac hat zusammen mit GSK eine Kooperation, die den Corona-Impfstoff zum Gegenstand hat. Die Kooperation führte bis dato dazu, dass nun eine “Studie der späten Phase” laufen soll, sprich: Irgendwann wird es zur Entscheidung kommen, ob es eine Zulassung gibt oder nicht.

Wer sich umsieht, weiß jedoch: Besonders gefragt scheint der Impfstoff derzeit nicht zu sein. Deshalb zweifeln die Märkte offenbar auch daran, dass sich die Aktie hinreichend gut durchsetzen kann. Der Verlust wird im laufenden Jahr im operativen Segment allein auf -196 Millionen Euro geschätzt, bei einem Umsatz von erwarteten gut 81 Millionen Euro ist dies noch keine gute Aussicht.

