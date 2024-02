CureVac Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Curevac liegt bei 39,8, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt positive Meinungen zur Aktie von Curevac in den sozialen Medien verzeichnete. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen auf eine Verschlechterung des Bildes der Curevac-Aktie schließen. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von -47,34 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, zeigt sich eine geringere Abweichung und damit ein "Neutral"-Rating für die Curevac-Aktie.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher in den verschiedenen Kategorien überwiegend eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien, als auch in der technischen Analyse.